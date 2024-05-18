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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Молдавию прибыли военные США для участия в совместных учениях

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В субботу в Кишинев было доставлено оборудование и военнослужащие США для участия в совместных военных учениях, сообщило американское посольство в Молдавии.

"Сегодня утром в аэропорт Кишинева прибыл самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины для поддержки учений Peace Shield. 35 военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе в сотрудничестве с министерствами республики Молдова будут отрабатывать тактику реагирования, необходимую для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае возникновения чрезвычайных ситуации", - рассказали в посольстве.

Согласно сообщению, самолет доставил медицинское оборудование, которое будет передано министерству обороны Молдавии в рамках американской помощи.

Минобороны Молдавии подтвердило получение помощи к учениям Peace Shield ("Щит мира"). "Национальная армия получила партию помощи от правительства США. В нее входит медицинское и нелетальное оборонное оборудование, которое поставили в рамках проведения учений "Щит мира", - говорится в заявлении ведомства.

Учения "Щит мира" проводятся в Молдавии с 2009 года.

Молдавия США Peace Shield
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