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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Парламент Сербии утвердил новое правительство

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Парламент Сербии в четверг утвердил новый состав правительства во главе с премьером Милошем Вучевичем, сообщает Associated Press.

"За" проголосовали 152 парламентария, 61 – "против". Еще 37 отсутствовали на заседании.

Вучевич считается давним сторонником президента Александра Вучича.

Новый премьер вновь повторил, что Белград "не может и не будет отказываться" от дружбы с Россией, но при этом считает интеграцию в ЕС "стратегической целью".

В состав нового правительства вошел бывший директор Агентства безопасности и информирования Сербии Александр Вулин: он стал вице-премьером. Среди министров без портфеля выделяется Ненад Попович, против которого ранее США ввели санкции. Как отмечает агентство Associated Press, оба этих политика придерживаются курса, направленного на развитие отношений с Россией.

Пост главы МИД занял экс-посол Сербии в США Марко Джурич.

Парламентские и муниципальные выборы состоялись в Сербии в декабре 2023 года. На них победила коалиция "Сербия не должна останавливаться", лидером которой является Вучич.

Сербия
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