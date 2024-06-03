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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:53

В Сербии коалиция вокруг правящей СПП одержала убедительную победу на выборах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), известная как "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться", на выборах в воскресенье одержала победу в 85 из 89 муниципалитетов, включая столицу, сообщают СМИ со ссылками на экзит-полы.

На прошедших в декабре выборах коалиция также победила в столице, но с незначительным отрывом, в результате было принято провести повторное голосование.

"У нас было большинство даже после 17 декабря в Белграде. Но мы чувствовали, что этого недостаточно для легитимности, потому что некоторые не хотели создавать коалицию с нами. Теперь у нас будет 62 или 63 места из 110 в городском совете", - заявил в воскресенье президент страны Вучич.

Как ожидается, избирком официально объявит предварительные результаты до 20:00 по местному времени (21.00 по Москве) в понедельник

Александр Вучич Сербия
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