В Тбилиси полиция начала задерживать протестующих на площади Героев

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Отряды полиции освобождают дороги на площади Героев в Тбилиси, где участники акции протеста устроили пикеты, начались задержания.

В пикетировании на площади Героев, которая является самым оживленным транспортным узлом города, участвуют много водителей мопедов, разносчиков пиццы.

Движение автотранспорта было восстановлено, но позднее к участникам акции присоединилась колонна демонстрантов, которые пришли с проспекта Руставели. Они вновь перекрыли движение. Демонстранты пропускают лишь машины скорой помощи.

Часть участников акции пришли к зданию Общественного вещателя, перед входом в который высказали требование к властям, чтобы были освобождены ранее задержанные полицией демонстранты. Они грозят крайними мерами, если их требование не будет выполнено. Они не уточнили, о каких мерах идет речь.

Некоторые демонстранты заявили журналистам, что намерены отправиться на проспект Чавчавадзе, где также планируют перекрыть проезжую часть.

На площади перед парламентом выступающие анонсировали большой митинг протеста 11 мая, на который прибудут сторонники оппозиции со всей Грузии. Прозвучало также предложение прекратить митинг у парламента и двинуться манифестацией по всему Тбилиси.