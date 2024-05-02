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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В ООН призвали власти Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти Грузии должны отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния" и вступить диалог с гражданским обществом, а организаторам демонстраций и протестующим необходимо вести себя мирно, считает верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Я призываю грузинские власти отозвать законопроект и вступить в диалог, в том числе с гражданскими обществами и медиа-организациями", - говорится в заявлении Тюрка, опубликованном в четверг.

По его словам, обозначение НПО и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа, как организаций, действующих в интересах иностранных государств, "угрожает праву на свободу выражения мнений".

Тюрк также выразил беспокойство в связи с сообщениями об "излишнем и непропорциональном" использовании силы полицейскими в отношении протестующих против законопроекта. Он призвал власти уважать их право свободы собраний.

"Использование силы во время протестов возможно только в качестве исключения и должно быть крайней мерой в случае неминуемой угрозы", - отметил Тюрк.

Вместе с тем он обратился к протестующим и организаторам демонстраций с просьбой вести себя мирно и воздерживаться от насилия.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Аргументы депутатов от оппозиции по блокированию законопроекта оказались недостаточными для парламентского большинства. В окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая.

Оппозиционные партии и неправительственные организации Грузии в последние дни проводят ежедневные акции протеста против принятия этого закона об иноагентах.

Грузия ООН
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