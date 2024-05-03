Совместный проект Токио и Вашингтона перехватчика гиперзвукового оружия обойдется свыше $3 млрд

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США и Япония оценивают общую стоимость совместного проекта по созданию нового типа ракеты, предназначенной для перехвата гиперзвукового оружия, в $3 млрд, пишет агентство "Киодо" со ссылкой на представителя Агентства противоракетной обороны Пентагона.

По словам представителя ведомства, на разработку перехватчика $1 млрд из общей суммы выделит Япония.

"Две страны намерены завершить разработку ракеты к 2030-м годам", - отмечает "Киодо".

Уточняется, что договоренность о разработке ракеты была достигнута президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой в августе прошлого года.

Новый проект, как поясняет агентство, направлен на уничтожение гиперзвуковых ракет на их наиболее уязвимой фазе планирования к цели перед попаданием из космоса в атмосферу в отличие от традиционной схемы перехвата непосредственно перед целью.

"Киодо" обращает внимание, что проект реализуется в то время, "когда Китай, Северная Корея и Россия настойчиво продолжают развивать гиперзвуковые возможности".