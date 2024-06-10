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Посол США в Токио заявил о необходимости помощи Японии американскому ОПК

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американской военной промышленности нужна Япония, чтобы Вашингтон смог справиться с нынешними международными вызовами, заявил посол США в Токио Рам Эмануэль. Его цитируют западные СМИ.

"Наша стратегия нацбезопасности предписывает нам быть готовыми к (...) крупной войне и к противостоянию еще в одном месте. С учетом Ближнего Востока, Украины и поддержания достаточного уровня сдерживания в Восточной Азии, как вы уже видите, мы имеем дело более чем с двумя проблемами", - сказал дипломат.

9 июня в Токио начались переговоры США и Японии об углублении сотрудничества в области обороной промышленности - в рамках запущенного в апреле двустороннего Форума по оборонно-промышленному сотрудничеству, закупкам и устойчивому развитию. 11 июня ожидаются переговоры заместителя министра обороны США Уильяма ЛаПланте и главы Агентства по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии Масаки Фукасавы. Они обсудят возможность ремонта американских кораблей в Японии ради разгрузки американских верфей, где можно будет начать постройку новых кораблей.

Посол при этом упомянул, что с учетом нынешней ситуации Китай обгонит США в возможностях кораблестроения. Кроме того, добавил Эмануэль, США и Япония могут сотрудничать в ремонте авиации, производстве ракет, поддержании устойчивости цепочек поставок товаров, нужных для военного производства.

В декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Японии решили передать США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, что упростило бы Вашингтону снабжение Украины зенитными ракетами.

Patriot Минобороны США Япония
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