Посол США в Токио заявил о необходимости помощи Японии американскому ОПК

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американской военной промышленности нужна Япония, чтобы Вашингтон смог справиться с нынешними международными вызовами, заявил посол США в Токио Рам Эмануэль. Его цитируют западные СМИ.

"Наша стратегия нацбезопасности предписывает нам быть готовыми к (...) крупной войне и к противостоянию еще в одном месте. С учетом Ближнего Востока, Украины и поддержания достаточного уровня сдерживания в Восточной Азии, как вы уже видите, мы имеем дело более чем с двумя проблемами", - сказал дипломат.

9 июня в Токио начались переговоры США и Японии об углублении сотрудничества в области обороной промышленности - в рамках запущенного в апреле двустороннего Форума по оборонно-промышленному сотрудничеству, закупкам и устойчивому развитию. 11 июня ожидаются переговоры заместителя министра обороны США Уильяма ЛаПланте и главы Агентства по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии Масаки Фукасавы. Они обсудят возможность ремонта американских кораблей в Японии ради разгрузки американских верфей, где можно будет начать постройку новых кораблей.

Посол при этом упомянул, что с учетом нынешней ситуации Китай обгонит США в возможностях кораблестроения. Кроме того, добавил Эмануэль, США и Япония могут сотрудничать в ремонте авиации, производстве ракет, поддержании устойчивости цепочек поставок товаров, нужных для военного производства.

В декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Японии решили передать США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, что упростило бы Вашингтону снабжение Украины зенитными ракетами.