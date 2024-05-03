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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Конгрессмен Смит заявил, что США нужно активнее вести переговоры с РФ по Украине

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Для прекращения конфликта на Украине Соединенным Штатам необходимо активизировать усилия по поиску путей для переговоров с Россией, заявил член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Адам Смит.

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"Я думаю, что нам нужно быть более агрессивными в попытках найти способы прямых переговоров с Россией", - сказал конгрессмен в интервью журналу Foreign Policy.

В ответ на вопрос о том, может ли Украина вернуть утраченные в ходе конфликта территории, Смит сказал, что успехом для украинцев было бы сохранение той территории, которую они контролируют в настоящее время.

"Я думаю, что реалистичным является то, что Украина и наш альянс из более чем 50 стран, которые помогают и поддерживают ее, способны создать достаточный потенциал, чтобы Украина могла сохранить то, что у них есть", - сказал Смит.

По словам законодателя, задержка американской помощи Киеву "сначала подорвала способность Украины воевать, а затем и ее моральный дух".

Конгресс США Украина
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