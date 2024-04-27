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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Блинкен предупредил КНР о санкциях за поддержку китайскими предприятиями ВПК РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что во время встреч и переговоров в Пекине он предупредил, что США введут дополнительные санкции в отношении более чем 100 китайских юридических и физических лиц, если они не прекратят поддержку предприятий российского ВПК, сообщил CNN.

Об этом Блинкен заявил телеканалу по итогам визита в Китай. Госсекретарь добавил, что поднял этот вопрос во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

"Мы ожидаем от них действий, и если они этого не сделают, то это сделаем мы", - сказал дипломат.

Ранее на пресс-конференции в Пекине Блинкен заявил, что "на встречах (...) я повторил нашу серьезную обеспокоенность из-за предоставления Китаем компонентов для промышленности России".

По его словам, Китай поставляет, в частности, станки и электронику, которую можно применять для производства вооружения.

"России было бы сложно поддерживать наступление на Украине без поддержки Китая", - сказал госсекретарь и отметил, что Пекин не может стремиться строить хорошие отношения с Западом, продолжая оказывать помощь России на фоне ее спецоперации на Украине.

Как сообщило центральное телевидение Китая, глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао заявил по итогам визита Блинкена, что Китай не несет ответственности за украинский кризис и не является его стороной.

Дипломат подчеркнул, что США не следует использовать ситуацию для извлечения собственной выгоды, они должны прекратить оказывать давление на Китай и "без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий".

Си Цзиньпин Энтони Блинкен Украина США Китай
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