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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Иракские ополченцы заявили об ударе ракетами по объектам разведслужб в Израиле

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Проиранская военизированная группировка "Исламское сопротивление Ирака" объявила, что использовала дальнобойные крылатые ракеты против целей, связанных с израильскими разведслужбами на территории Израиля, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

В частности, ополченцы заявили, что атаковали объект разведки "Моссад" в Тель-Авиве и еще одну цель в городе, а также разведывательный центр в Беэр-Шева.

В другом заявлении группировка утверждала, что нанесла удар по "важнейшей израильской цели" в районе Мертвого моря между Иорданией и Западным берегом реки Иордан.

В "Исламском сопротивлении Ирака" отметили, что нанесли удары в поддержку палестинцев, и пообещали продолжать обстрелы.

В свою очередь издание The Jerusalem Post отмечает, что ракет, летящих со стороны Ирака по Израилю, в указанное время зафиксировано не было, сигнал ракетной опасности власти не объявляли.

Газета пишет, что ранее израильские военные засекали летательные объекты, выпущенные из Ирака по Израилю. Однако в случае большинства заявлений иракских ополченцев об ударах по Израилю каких-либо пусков ракет замечено не было.

Израиль Моссад Ирак Тель-Авив
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