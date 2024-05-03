В Берлине пообещали ответить на прошлогоднюю кибератаку, приписываемую РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу пообещала не оставить без ответа кибератаку на политические партии страны, которую совершила якобы российская хакерская группировка в 2023 году, сообщают западные СМИ.

"Теперь мы определенно можем приписать прошлогоднюю атаку российской группировке APT28", - приводят СМИ слова Бербок на пресс-конференции в австралийском городе Аделаиде.

"Это неприемлемо и не останется без последствий", - добавила она.

В свою очередь немецкие СМИ отмечают, что хакерская атака коснулась в том числе и правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

В июне 2023 года СДПГ объявила, что хакеры атаковали аккаунты электронной почты, принадлежащие руководству партии.