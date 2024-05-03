Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Берлине пообещали ответить на прошлогоднюю кибератаку, приписываемую РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу пообещала не оставить без ответа кибератаку на политические партии страны, которую совершила якобы российская хакерская группировка в 2023 году, сообщают западные СМИ.

"Теперь мы определенно можем приписать прошлогоднюю атаку российской группировке APT28", - приводят СМИ слова Бербок на пресс-конференции в австралийском городе Аделаиде.

"Это неприемлемо и не останется без последствий", - добавила она.

В свою очередь немецкие СМИ отмечают, что хакерская атака коснулась в том числе и правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

В июне 2023 года СДПГ объявила, что хакеры атаковали аккаунты электронной почты, принадлежащие руководству партии.

Германия РФ APT28 Анналена Бербок
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

В Ташкенте не выявили проблем у граждан Узбекистана при въезде в Россию

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

Венгрия увеличит расходы на оборону, если кризис на Украине затянется еще на год

Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

У православных христиан наступила Страстная пятница

У православных христиан наступила Страстная пятница

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса

В ООН призвали власти Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });