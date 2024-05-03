МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за кибератаки

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел ФРГ в пятницу вызвало поверенного в делах России в связи с хакерской атакой, которую, как утверждают в Берлине, осуществила российская группа в 2023 году, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на представителя ведомства.

"Германия в ответ на российскую кибератаку на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) вызвала временного поверенного в делах России", - информирует издание.

Также в пятницу Bloomberg сообщало, что, по словам представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера, количество кибератак со стороны России и случаев шпионажа увеличилось.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее пообещала не оставить без ответа кибератаку на политические партии страны, которую совершила якобы российская хакерская группировка в прошлом году.

"Теперь мы определенно можем приписать прошлогоднюю атаку российской группировке APT28", - приводят западные СМИ слова Бербок на пресс-конференции в австралийском городе Аделаида.

"Это неприемлемо и не останется без последствий", - добавила она.

В свою очередь немецкие СМИ отметили, что хакерская атака коснулась, в том числе и правящей СДПГ.

В июне 2023 года СДПГ объявила, что хакеры атаковали аккаунты электронной почты, принадлежащие руководству партии.