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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Торговая комиссия США обвинила экс-главу Pioneer в попытке сговора с ОПЕК

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) обвинила бывшего главного исполнительного директора крупнейшего американского производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда в попытке ценового сговора с ОПЕК.

Обвинения касаются призывов Шеффилда к снижению добычи на фоне обвала цен на нефть в начале пандемии коронавируса в 2020 году, пишет Financial Times. В частности, он публично призывал ОПЕК и Россию ограничить объемы производства.

FTC также сообщила, что не будет блокировать сделку нефтегазовой Exxon Mobil по покупке Pioneer за $59,5 млрд, о которой стало известно в октябре минувшего года, но запретила включать Шеффилда в совет директоров Exxon.

Регулятор не хочет допустить, чтобы экс-глава Pioneer предпринимал "имеющие признаки сговора действия, которые могут привести к повышению цен на нефть и тем самым вынудят американских потребителей и предприятия больше платить за бензин, топочный мазут, дизельное и авиатопливо", говорится в сообщении комиссии.

Замдиректора бюро FTC по вопросам конкуренции Кайл Мах в этой связи заявил, что "прошлые действия Шеффилда дали ясно понять: его и близко нельзя допускать к совету директоров Exxon".

Exxon Mobil FTC ОПЕК США Федеральная торговая комиссия Pioneer Natural Resources
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