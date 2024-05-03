Продажи планшетов в мире в I квартале выросли впервые за три года
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи планшетных компьютеров в первом квартале 2024 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года – до 30,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании IDC.
Это первое повышение показателя почти за три года – со второго квартала 2021 года.
Поставки планшетов американской Apple Inc. в январе-марте упали на 8,5% (до 9,9 млн единиц), поскольку компания была сосредоточена на распродаже запасов перед выпуском на рынок новых моделей во втором квартале. Тем не менее, Apple сохранила за собой лидерство в мире с долей в 32%.
Продажи Samsung снизились на 5,8% (до 6,7 млн устройств), что было связано с усилением конкуренции со стороны других брендов и отсутствием новых моделей. Южнокорейская компания занимает на глобальном рынке долю в 21,7%.
Между тем китайские Huawei, Lenovo и Xiaomi увеличили реализацию своей продукции и долю в общемировом объеме продаж.
"Рынок планшетов начал демонстрировать признаки восстановления в первом квартале. Реальному росту может способствовать следующий цикл обновления устройств", - отмечает старший аналитик IDC Анурупа Натарадж. По его словам, возможности искусственного интеллекта также могут стать позитивным фактором для рынка планшетов, как и для других устройств.
Поставки планшетов в мире (млн единиц):
|Компания
|I кв. 2024г.
|I кв. 2023г.
|изм. за год
|доля рынка в I кв. 2024г.
|доля в I кв. 2023г.
|Apple
|9,9
|10,8
|-8,5 %
|32,0 %
|35,2 %
|Samsung
|6,7
|7,1
|-5,8 %
|21,7 %
|23,2 %
|Huawei
|2,9
|2,0
|43,6 %
|9,4 %
|6,6 %
|Lenovo
|2,1
|1,9
|13,2 %
|7,0 %
|6,2 %
|Xiaomi
|1,8
|0,9
|92,6 %
|5,9 %
|31,0 %
|другие
|7,4
|7,9
|-6,6 %
|24,0 %
|25,8 %
|Всего
|30,8
|30,6
|0,5 %
|100 %
|100 %