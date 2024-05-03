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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Продажи планшетов в мире в I квартале выросли впервые за три года

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи планшетных компьютеров в первом квартале 2024 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года – до 30,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании IDC.

Это первое повышение показателя почти за три года – со второго квартала 2021 года.

Поставки планшетов американской Apple Inc. в январе-марте упали на 8,5% (до 9,9 млн единиц), поскольку компания была сосредоточена на распродаже запасов перед выпуском на рынок новых моделей во втором квартале. Тем не менее, Apple сохранила за собой лидерство в мире с долей в 32%.

Продажи Samsung снизились на 5,8% (до 6,7 млн устройств), что было связано с усилением конкуренции со стороны других брендов и отсутствием новых моделей. Южнокорейская компания занимает на глобальном рынке долю в 21,7%.

Между тем китайские Huawei, Lenovo и Xiaomi увеличили реализацию своей продукции и долю в общемировом объеме продаж.

"Рынок планшетов начал демонстрировать признаки восстановления в первом квартале. Реальному росту может способствовать следующий цикл обновления устройств", - отмечает старший аналитик IDC Анурупа Натарадж. По его словам, возможности искусственного интеллекта также могут стать позитивным фактором для рынка планшетов, как и для других устройств.

Поставки планшетов в мире (млн единиц):

Компания I кв. 2024г. I кв. 2023г. изм. за год доля рынка в I кв. 2024г. доля в I кв. 2023г.
Apple 9,9 10,8 -8,5 % 32,0 % 35,2 %
Samsung 6,7 7,1 -5,8 % 21,7 % 23,2 %
Huawei 2,9 2,0 43,6 % 9,4 % 6,6 %
Lenovo 2,1 1,9 13,2 % 7,0 % 6,2 %
Xiaomi 1,8 0,9 92,6 % 5,9 % 31,0 %
другие 7,4 7,9 -6,6 % 24,0 % 25,8 %
Всего 30,8 30,6 0,5 % 100 % 100 %
IDC
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