Продажи планшетов в мире в I квартале выросли впервые за три года

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи планшетных компьютеров в первом квартале 2024 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года – до 30,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании IDC.

Это первое повышение показателя почти за три года – со второго квартала 2021 года.

Поставки планшетов американской Apple Inc. в январе-марте упали на 8,5% (до 9,9 млн единиц), поскольку компания была сосредоточена на распродаже запасов перед выпуском на рынок новых моделей во втором квартале. Тем не менее, Apple сохранила за собой лидерство в мире с долей в 32%.

Продажи Samsung снизились на 5,8% (до 6,7 млн устройств), что было связано с усилением конкуренции со стороны других брендов и отсутствием новых моделей. Южнокорейская компания занимает на глобальном рынке долю в 21,7%.

Между тем китайские Huawei, Lenovo и Xiaomi увеличили реализацию своей продукции и долю в общемировом объеме продаж.

"Рынок планшетов начал демонстрировать признаки восстановления в первом квартале. Реальному росту может способствовать следующий цикл обновления устройств", - отмечает старший аналитик IDC Анурупа Натарадж. По его словам, возможности искусственного интеллекта также могут стать позитивным фактором для рынка планшетов, как и для других устройств.

Поставки планшетов в мире (млн единиц):