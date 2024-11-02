Продажи планшетов в мире в III квартале выросли на 20,4%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Мировые продажи планшетных компьютеров в третьем квартале 2024 года увеличились на 20,4% в годовом измерении и достигли 39,6 млн штук, по предварительным данным исследовательской компании IDC.

Уверенный рост обусловлен, в частности, низкой базой сравнения, учитывая слабые показатели 2023 года. IDC, при этом есть повышение оптимизма на рынке в связи с выпуском новых моделей рядом компаний, а также пополнением каналов поставок перед праздничным сезоном.

Эксперты IDC отмечают, что производители планшетов все больше интегрируют ИИ-решения в свои устройства. Однако эти решения, помимо ИИ-помощника Co-Pilot+ в планшетах Surface, находятся в лучшем случае на ранних этапах.

"Тем не менее, инновации привносят столь необходимый оптимизм на рынок планшетов, подогревая интерес потребителей и, возможно, способствуя подъему цен", - говорится в отчете.