Продажи планшетов в мире в III квартале выросли на 20,4%
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Мировые продажи планшетных компьютеров в третьем квартале 2024 года увеличились на 20,4% в годовом измерении и достигли 39,6 млн штук, по предварительным данным исследовательской компании IDC.
Уверенный рост обусловлен, в частности, низкой базой сравнения, учитывая слабые показатели 2023 года. IDC, при этом есть повышение оптимизма на рынке в связи с выпуском новых моделей рядом компаний, а также пополнением каналов поставок перед праздничным сезоном.
Эксперты IDC отмечают, что производители планшетов все больше интегрируют ИИ-решения в свои устройства. Однако эти решения, помимо ИИ-помощника Co-Pilot+ в планшетах Surface, находятся в лучшем случае на ранних этапах.
"Тем не менее, инновации привносят столь необходимый оптимизм на рынок планшетов, подогревая интерес потребителей и, возможно, способствуя подъему цен", - говорится в отчете.
|Производитель
|Продажи в III кв. 2024 г. (млн штук)
|Доля рынка в III кв. 2024 г.
|Продажи в III кв. 2023 г. (млн штук)
|Доля рынка в III кв. 2023 г.
|Изменение продаж в годовом выражении
|Apple
|12,6
|31,7%
|12,4
|37,7%
|1,4%
|Samsung
|7,1
|17,9%
|6,0
|18,2%
|18,3%
|Amazon.com
|4,6
|11,6%
|2,2
|6,6%
|111,3%
|Huawei
|3,3
|8,2%
|2,3
|6,9%
|44,1%
|Lenovo
|3,0
|7,6%
|2,6
|8,0%
|14,7%
|Другие
|9,1
|22,9%
|7,4
|22,6%
|21,8%
|Всего
|39,6
|100%
|32,9
|100%
|20,4%