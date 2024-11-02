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Продажи планшетов в мире в III квартале выросли на 20,4%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Мировые продажи планшетных компьютеров в третьем квартале 2024 года увеличились на 20,4% в годовом измерении и достигли 39,6 млн штук, по предварительным данным исследовательской компании IDC.

Уверенный рост обусловлен, в частности, низкой базой сравнения, учитывая слабые показатели 2023 года. IDC, при этом есть повышение оптимизма на рынке в связи с выпуском новых моделей рядом компаний, а также пополнением каналов поставок перед праздничным сезоном.

Эксперты IDC отмечают, что производители планшетов все больше интегрируют ИИ-решения в свои устройства. Однако эти решения, помимо ИИ-помощника Co-Pilot+ в планшетах Surface, находятся в лучшем случае на ранних этапах.

"Тем не менее, инновации привносят столь необходимый оптимизм на рынок планшетов, подогревая интерес потребителей и, возможно, способствуя подъему цен", - говорится в отчете.

Производитель Продажи в III кв. 2024 г. (млн штук) Доля рынка в III кв. 2024 г. Продажи в III кв. 2023 г. (млн штук) Доля рынка в III кв. 2023 г. Изменение продаж в годовом выражении
Apple 12,6 31,7% 12,4 37,7% 1,4%
Samsung 7,1 17,9% 6,0 18,2% 18,3%
Amazon.com 4,6 11,6% 2,2 6,6% 111,3%
Huawei 3,3 8,2% 2,3 6,9% 44,1%
Lenovo 3,0 7,6% 2,6 8,0% 14,7%
Другие 9,1 22,9% 7,4 22,6% 21,8%
Всего 39,6 100% 32,9 100% 20,4%

IDC
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