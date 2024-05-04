Кобахидзе заявил главе Евросовета, что закон об иноагентах обеспечит подотчетность организаций

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, что целью законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" является "прозрачность и подотчетность соответствующих организаций перед грузинским обществом".

"Я выразил сожаление, что, несмотря на несколько предложений, партнеры уклоняются от предметного обсуждения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", - написал Кобахидзе в соцсети Х, добавив, что также обсудил с Мишелем закононопроект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".

По словам Кобахидзе, власти Грузии не услышали ни одного аргумента против законопроекта об иноагентах, "единственная цель которого - обеспечить прозрачность и подотчетность соответствующих организаций перед грузинским обществом".

"Я обратил внимание президента Европейского совета на то, что финансируемые из-за рубежа организации активно участвовали в двух попытках организовать революцию в Грузии в 2020-2023 годах", - пишет грузинский премьер.

Кроме этого, Кобахидзе отметил, что принятие законопроекта об иноагентах необходимо для реализации главной рекомендации Евросоюза - обеспечения так называемой деполяризации.

Ранее в пятницу глава Евросовета сообщил в соцсети X о телефонном разговоре с Кобахидзе.

По словам Мишеля, "яркие дебаты являются краеугольным камнем, и сейчас необходим подлинный диалог". "Будущее Грузии в ЕС. Не упустите этот исторический шанс", - отметил он.