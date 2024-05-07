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Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в III чтении 13 мая

Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в III чтении 13 мая
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Парламент Грузии 13 мая рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", сообщил журналистам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

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"Законопроект будет поставлен на голосование в третьем чтении 13 мая, которое предусматривает лишь редакционные поправки", - сказал он.

Противники принятия закона об иноагентах намерены начать 11 мая у парламента масштабный митинг, рассчитывая на участие в нем сторонников оппозиции из регионов.

Один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе заявил журналистам, что в случае принятия закона со стороны США будут введены персональные санкции в отношении депутатов, которые проголосуют за документ, а также против основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.

1 мая парламент Грузии принял законопроект во втором чтении. Аргументы депутатов от оппозиции по блокированию документа оказались недостаточными для парламентского большинства.

Кризис вокруг законопроекта в Грузии продолжается уже более 20 дней. Ежедневно в Тбилиси проводятся акции протеста против принятия документа. Участники акций заявляют, что не допустят изменения проевропейского курса страны.

Сторонники инициативы во власти считают, что протест проплачен зарубежными фондами, а сам закон нужен ради обеспечения прозрачности и подотчетности неправительственных организаций.

В Госдепартаменте США предупредили, что принятие законопроекта поставит под угрозу развитие американо-грузинских отношений.

Грузинская мечта США Тбилиси Грузия Георгий Вашадзе
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