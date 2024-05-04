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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Жертвами мощнейшего за последние 80 лет наводнения в Бразилии стали 39 человек

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Мощное наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии унесло жизни 39 человек, 68 числятся пропавшими без вести, сообщает CNN Brasil.

В Риу-Гранди-ду-Сул с начала недели идут проливные дожди. К настоящему моменту от стихийного бедствия пострадали более 350 тыс. человек. Так, десятки тысяч местных жителей покинули свои дома и сейчас находятся в убежищах.

В столице штата Порту-Алегри в пятницу прорвало один из шлюзов озера Патус, под угрозой затопления оказались районы на севере города.

По данным Бразильской геологической службы, наводнение стало самым сильным за более чем 80 лет, уровень воды в ряде городов был самым высоким с начала наблюдений почти 150 лет назад.

Бразилия Риу-Гранди-ду-Сул
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