Что случилось этой ночью: суббота, 4 мая

Запрет на экспорт сахара из РФ, уничтожение ракет ATACMS над Крымом, растущий интерес Киева к разведывательным дронам MQ-9 Reaper

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа. "Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", - сообщило правительство РФ.

- Силы ПВО сбили над Крымом четыре ракеты ATACMS, заявило Минобороны РФ.

- Politico сообщило о растущем интересе Украины к американским разведывательным беспилотникам MQ-9 Reaper. Это связано с тем, что Киев "планирует операции на лето и ищет новые способы выявления российских целей глубоко за линией фронта", отметило издание.

- Делегация ХАМАС в субботу отправится в Каир для переговоров по перемирию в секторе Газе. Группировка заявила о "решимости достигнуть соглашения, которое удовлетворит требования нашего народа о полном прекращении агрессии, выводе оккупационных сил, возвращении перемещенных лиц, оказании помощи в восстановлении, а также о серьезной сделке по обмену".

- Жертвами мощнейшего за последние 80 лет наводнения в Бразилии стали 39 человек. Причиной стихийного бедствия в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны стали проливные дожди.