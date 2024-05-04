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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Politico сообщило о растущем интересе Киева к американским разведывательным дронам MQ-9 Reaper

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В настоящее время в запросах Украины на поставки американского оружия разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper занимают приоритетное положение, пишет Politico со ссылкой на источники.

"Украина проявляет растущий интерес к приобретению у США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, который в последние месяцы занимает первое место в списке ее пожеланий", - говорится в публикации.

Это связано с тем, что Киев "планирует операции на лето и ищет новые способы выявления российских целей глубоко за линией фронта", отмечает издание.

По его данным, "MQ-9 Reaper был приоритетом для Украины с начала конфликта, она стремилась использовать его как для нанесения ударов, так и разведки". Но в последнее время Киев в основном заинтересован в использовании MQ-9 Reaper только для разведки, сообщили источники Politico, знакомые с проблемой.

Украина США MQ-9 Reaper
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