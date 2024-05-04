Военные РФ за неделю поразили объекты энергетики Украины и предприятия ВПК

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, транспорта Украины, предприятиям ВПК и арсеналам оружия ВСУ в ответ на атаки по объектам энергетики и промышленности РФ.

"С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны РФ заявили, что также поражались пункты временной дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.