В течение недели войска РФ улучшили положение на четырех направлениях

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские группировки войск "Запад", "Юг", "Центр" и "Восток" за неделю улучшили свое положение, суммарно отразив почти сотню контратак вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи (ДНР). Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что за неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2 405 военнослужащих, три танка, в том числе Abrams, 20 боевых бронемашин, в том числе четыре БМП Bradley, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства.

"В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированиям 12 бригад противника. (...) Отражены 23 контратаки штурмовых групп", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 975 военнослужащих, а также танк, три боевые бронемашины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град" и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западного производства.

"Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отражены четыре контратаки штурмовых групп", - сообщили в Минобороны.

Как отмечается, потери украинской армии составили более 2 325 военнослужащих, а также семь танков, десять боевых бронемашин, в том числе четыре бронетранспортера М113, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток", улучшив тактическое положение, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР)", - заявили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, а также 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - сказали в Минобороны.