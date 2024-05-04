Президент Грузии обвинила кабмин в атаке на Конституцию для изменения курса страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Mirian Meladze/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что действующее правительство осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны.

На встрече с послами зарубежных стран она заявила, что "провокационные" заявления о смене политического курса Грузии прозвучали несколько дней назад на митинге сторонников власти в Тбилиси.

Президент призвала послов до конца мая, пока окончательно не принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", ставший причиной возникновения кризиса, способствовать визитам высокого уровня в Грузию.

Кризисная ситуация в Грузии продолжается уже более 20 дней. Ежедневно в Тбилиси проводятся акции протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Участники акций заявляют, что не допустят изменения проевропейского курса страны.

В свою очередь представители властей считают, что протест проплачен зарубежными фондами с целью привести к власти оппозицию.