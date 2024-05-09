В Грузии задержаны шестеро участников акций протеста

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Грузии 8-9 мая задержаны шестеро участников акций протестов, сообщает МВД страны.

Возбуждены уголовные дела по конкретным правонарушениям против шести задержанных лиц. Есть очень много видеокадров подтверждающих их преступные действия, сказал журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Уголовные дела возбуждены по статьям организации насилия или участия в нем, неподчинения полиции и порчи государственного имущества.

В распространенном в четверг заявлении говорится, что "преступные действия задержанных лиц были совершены участниками акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" с 15 апреля". По данным МВД Грузии, задержанные пытались ворваться в здание парламента, нападали на полицейских, бросали в них различные тяжелые предметы, в результате чего получили тяжелые повреждения семеро полицейских.

Акции протеста сторонников оппозиции против принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" проводятся в Тбилиси ежедневно с середины апреля.

11 мая перед зданием парламента оппозиция намерена провести массовый митинг протеста, в котором примут участие и сторонники из регионов Грузии.

МВД Грузии предупредило участников акции о недопустимости нарушения закона.