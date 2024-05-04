СМИ допустили готовность ХАМАС согласиться на первую фазу перемирия с Израилем

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС готово согласится на реализацию первой фазы предлагаемой сделки по урегулированию с Израилем даже без гарантий бессрочного прекращения огня, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на источники.

"ХАМАС впервые показал готовность согласиться начать первую фазу без гарантий окончательного завершения боевых действий", - говорится в публикации.

По данным арабских СМИ, на переговорах в Каире обсуждали предложенное Египтом соглашение о перемирии, оно является поэтапным. Предполагается, что первая фаза будет длиться до 40 дней, в ходе нее освободят, как минимум, 33 из 128 заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на палестинских заложников. Кроме того, первый этап предусматривает вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из некоторых частей анклава.

Ближневосточные СМИ со ссылкой на источники пишут, что стороны близки к заключению соглашения, ХАМАС даст ответ на египетские предложения "в ближайшие часы".

Кроме того, палестинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что американские посредники на переговорах обещали, что Израиль полностью выведет военных из Газы во время реализации третьего, финального этапа соглашения. Таким образом, это в случае реализации приведет к окончанию боевых действий. При этом с израильской стороны о готовности завершить операцию в Газе пока не заявляли.

The Times of Israel подчеркивает, что в случае заверений со стороны Израиля ХАМАС готов полностью согласится на предлагаемую в настоящее время сделку.

Ранее в субботу издание со ссылкой на знакомый с ходом переговоров израильский источник сообщило, что власти Израиля не намерены соглашаться на окончательное прекращение военной операции в Газе в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников.

Он пояснил, что даже если удастся заключить временное перемирие, Израиль не откажется от планов военной операции в городе Рафах.

В свою очередь, в ХАМАС заявляют, что на переговорах настаивают на необходимости прекращения израильской операции. "Основной вопрос заключается в том, что нам нужно полномасштабное (а не временное - ИФ) перемирие. Требуется также полный вывод израильских сил из Газы", - заявил телеканалу "Аль-Джазира" высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан.

По его словам, делегация ХАМАС на переговорах также настаивает на том, чтобы Израиль в рамках договоренностей о перемирии отказался от планов операции в Рафахе.

Переговоры между Израилем и ХАМАС проходят в субботу в Каире. В роли посредников выступают Египет и Катар.