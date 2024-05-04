Израиль в рамках перемирия с ХАМАС может освободить палестинского политика Баргути

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Израиль готов освободить отбывающего пожизненный срок популярного палестинского политика Марвана Баргути в рамках возможного соглашения по перемирию с группировкой ХАМАС, сообщают арабские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

"Израиль больше не возражает против освобождения деятеля центрального комитета движения ФАТХ Марвана Баргути", - информирует палестинская газета "Аль-Кудс".

Ранее израильские СМИ отмечали, что Баргути считают основным потенциальным кандидатом на пост главы Палестинской автономии.

При этом, по данным собеседников издания, Израиль настаивает на том, чтобы после освобождения его отправили в сектор Газа, а не на Западный берег реки Иордан.

Ожидается, что имя Баргути будет первым в списке ХАМАС для первого этапа обмена пленными.

Израиль арестовал Баргути в 2002 году, он отбывает пять пожизненных сроков за планирование трех террористических атак, в результате которых погибли пять израильтян.

Источники сообщают, что ХАМАС может согласиться на предложение Египта о поэтапном урегулировании с Израилем. Ранее The Times of Israel отмечало, что движение готово согласится на реализацию первой фазы предлагаемой сделки по урегулированию с Израилем даже без гарантий бессрочного прекращения огня.

По данным арабских СМИ, сделка предусматривает, что в ходе первого этапа установят режим прекращения огня на 40 дней, за которые ХАМАС должен будет освободить 33 из 128 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Также предполагается, что за это время перемещенные лица вернутся в свои дома, а израильские военные покинут жилые районы анклава.

На втором этапе, который, как предполагается, продлится 42 дня, завершат переговоры по установлению "устойчивого спокойствия" и обмену оставшихся задержанных израильтян на палестинских заключенных.

Третий этап предусматривает заключение соглашения о выводе Армии обороны Израиля из сектора Газа.

Ранее в субботу The Times of Israel со ссылкой на знакомый с ходом переговоров израильский источник сообщило, что власти Израиля не намерены соглашаться на окончательное прекращение военной операции в Газе в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников. "Вопреки тому, что сообщают некоторые СМИ, Израиль ни при каких обстоятельствах не согласится на прекращение войны в обмен на освобождение заложников", - заявил собеседник газеты.

Переговоры между Израилем и ХАМАС проходят в субботу в Каире. В роли посредников выступают Египет и Катар.