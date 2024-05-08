Алиев отметил удвоение поставок газа из Азербайджана в Болгарию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан в 2023 году увеличил экспорт газа в Болгарию в 2,1 раза к уровню предыдущего года - до 1,25 млрд кубометров. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая перед прессой с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Экспорт азербайджанского газа в Болгарию растет с каждым годом. В 2023 году объем поставок составил 1 млрд 250 млн кубометров. Для сравнения хочу сказать, что в 2022 году объем поставок был 600 млн (кубометров - ИФ)", - сказал Алиев.

Азербайджан начал поставки газа в Болгарию 31 декабря 2020 года.