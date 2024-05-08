Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Алиев отметил удвоение поставок газа из Азербайджана в Болгарию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан в 2023 году увеличил экспорт газа в Болгарию в 2,1 раза к уровню предыдущего года - до 1,25 млрд кубометров. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая перед прессой с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Экспорт азербайджанского газа в Болгарию растет с каждым годом. В 2023 году объем поставок составил 1 млрд 250 млн кубометров. Для сравнения хочу сказать, что в 2022 году объем поставок был 600 млн (кубометров - ИФ)", - сказал Алиев.

Азербайджан начал поставки газа в Болгарию 31 декабря 2020 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа ВТБ завершила присоединение НПФ "Открытие"

Выставка-форум "Россия"

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

Новак заявил, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется

Путин включил в список целей до 2030 г. достижение четвертого места в мире по объему ВВП

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });