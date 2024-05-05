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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Портал Axios узнал, что США приостановили поставки боеприпасов Израилю

Портал Axios узнал, что США приостановили поставки боеприпасов Израилю
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставки Израилю боеприпасов американского производства, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Как отмечает Axios, это первый такой случай после нападения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года.

По данным источников портала, это "вызвало серьезную обеспокоенность в израильском правительстве".

В последние месяцы власти США регулярно призывают Израиль прилагать значительно больше усилий для оказания гумпомощи мирным палестинцам из Газы. Кроме того, в Вашингтоне призывали израильских военных аккуратнее выбирать цели для ударов.

7 октября движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС.

В конце апреля Байден подписал одобренный Конгрессом США пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон предполагает, в частности, выделение дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд. Из этих средств $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.

Джо Байден Израиль США ХАМАС ЦАХАЛ Вашингтон
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