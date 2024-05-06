Остин обсудил с израильским коллегой ход переговоров по перемирию и заложникам в Газе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с министром обороны Израиля Йоавом Галантом обсудил продолжающиеся переговоры по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в Газе, и ситуацию в южном городе сектора Рафахе, сообщил Пентагон.

Остин "подтвердил свою приверженность безусловному возвращению всех заложников и подчеркнул необходимость того, чтобы любая потенциальная военная операция Израиля в Рафахе включала надежный план эвакуации палестинских гражданских лиц и поддержания потока гуманитарной помощи", говорится в сообщении.

После окончания очередного раунда переговоров в Каире ХАМАС заявил, что его делегация передала посредникам в Египте и Катаре свой ответ на предложения Израиля по перемирию и заложникам.

В нем отмечается, что ХАМАС будет действовать "позитивно, со всей ответственностью, целеустремленностью и решимостью достичь соглашения, которое отвечает национальным требованиям нашего народа и полностью положит конец агрессии".

Делегация покинула Каир, "чтобы проконсультироваться с руководством движения в Дохе".

Ранее онлайн-газета The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ сообщила, что ХАМАС согласен, чтобы Израиль дал обещание окончательно прекратить боевые действия в секторе Газа на втором этапе урегулирования.

"Предложение потребовать от Израиля прекращения войны не на первом, а только на втором этапе сделки было единогласно одобрено ХАМАС и другими группировками", - говорится в публикации; утверждается, что если Израиль согласится на это предложение, "стороны вплотную подойдут к заключению соглашения".

Агентство Associated Press (AP) сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс, который принял участие в переговорах в Каире, собирается посетить Израиль в понедельник, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня, поскольку израильские лидеры не очень верят в вероятность заключения какой-либо сделки, которая могла бы положить конец конфликту.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преуменьшил перспективы соглашения, назвав требования ХАМАС "экстремистскими" и пообещав продолжать войну.

В то же время, как считают СМИ, переговоры могут зайти в тупик после удара Израиля по Рафаху в воскресенье. По данным местных медиков, его жертвами стали 19 мирных жителей, включая детей.

Удар по Рафаху был совершен вскоре после того, как вооруженное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за нападение на контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный на юго-восточном участке границы Израиля и сектора Газа. В результате, по заявлению Израиля, погибли трое его солдат.