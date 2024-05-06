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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Литовско-шведский энергомост NordBalt отключен из-за неисправности оборудования

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Отключение интерконнектора NordBalt между Литвой и Швецией произошло утром в понедельник. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

По информации компании, первоначальные данные показывают, что высоковольтная линия постоянного тока была отключена из-за неисправности на преобразовательной станции на шведской стороне.

По данным Litgrid, после отключения NordBalt были задействованы резервы, и перебоев в электроснабжении литовских потребителей не было.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро был реализован компаниями Litgrid и шведской Svenska kraftnat. Интерконнектор мощностью 700 МВт работает с 2016 года.

Швеция Литва NordBalt
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