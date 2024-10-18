Литовско-шведский энергомост NordBalt отключат на неделю на ремонт

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Литовско-шведский интерконнектор NordBalt на следующей неделе будет отключен для плановых ежегодных профилактических работ, предупредил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

По информации компании, NordBalt не будет доступна с 07:00 часов 21 октября до 20:00 27 октября.

"Мы проведем плановые работы по техническому обслуживанию инверторной станции NordBalt в Клайпеде. При этом работы будут вестись и на другом конце линии, в городе Нибру, Швеция", - сообщил гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

По данным Litgrid, в январе-сентябре из Швеции в Литву через это соединение было импортировано 4,1 млрд кВт.ч электроэнергии - 62% всего литовского импорта электроэнергии.

Интерконнектор NordBalt мощностью 700 МВт функционирует с 2016 года.