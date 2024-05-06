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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

BioNTech получила чистый убыток в I квартале на фоне обвала выручки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германская биотехнологическая компания BioNTech зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2024 года и резкое падение выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 315,1 млн евро, или 1,31 евро в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере 502,2 млн евро, или 2,05 евро на акцию, полученной за аналогичный период предыдущего года.

Выручка рухнула до 187,6 млн евро с 1,28 млрд евро. Такое резкое падение главным образом вызвано сокращением продаж вакцин от COVID-19. Затраты на НИОКР в минувшем квартале тем временем составили 507,5 млн евро.

BioNTech по-прежнему планирует в 2024 году получить выручку в диапазоне 2,5-3,1 млрд евро.

Котировки ADR компании на предварительных торгах на бирже Nasdaq в понедельник дешевеют на 3,8%. С начала текущего года их цена опустилась на 12,2%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 7,5%.

BioNTech
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