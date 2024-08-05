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BioNTech снизила квартальную выручку хуже прогнозов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германская биотехнологическая компания BioNTech во втором квартале 2024 года зафиксировала рост чистого убытка и снижение выручки, причем оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

В отчетном квартале чистый убыток компании составил 807,8 млн евро, или 3,36 евро в расчете на акцию, против убытка в 109,4 млн евро, или 0,79 евро на акцию, годом ранее.

Выручка сократилась до 128,7 млн евро со 167,7 млн евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали убыток в размере 2,02 евро на акцию при выручке в 135 млн евро.

BioNTech по-прежнему планирует в 2024 году получить выручку в диапазоне 2,5-3,1 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация BioNTech снизилась на 22,3%, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 12,1%.

BioNTech Германия
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