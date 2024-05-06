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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Работники завода Nestle в Торонто вышли на забастовку

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Торонто более 460 членов профсоюза Unifor, работающих на местной шоколадной фабрике Nestle, вышли на забастовку в знак несогласия с условиями нового рабочего контракта, пишет Canadian Press.

Бастующие требуют улучшения пенсионных условий и отказываются одобрить двухлетнюю заморозку индексации зарплат.

На фабрике производятся шоколадные батончики Kit Kat, Aero и Coffee Crisp, а также шоколадные драже Smarties. По словам представителей Nestle, забастовка не скажется на поставках этих товаров в магазины.

Nestle Торонто Unifor Канада
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