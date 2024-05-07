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Запуск американского корабля Starliner перенесен из-за проблемы с носителем

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Первый тестовый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) американского корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с двумя астронавтами на борту, планировавшийся во вторник по московскому времени, был отменен перед стартом, сообщило NASA.

По данным агентства, во второй ступени ракеты-носителя Atlas V была обнаружена неисправность.

На Starliner к МКС должны были отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила свыше $5 млрд на разработку и производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.

NASA Boeing Starliner МКС
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