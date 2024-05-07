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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Си Цзиньпин призвал Макрона к совместным усилиям по предотвращению новой "холодной войны"

Си Цзиньпин призвал Макрона к совместным усилиям по предотвращению новой "холодной войны"
Фото: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках государственного визита заявил, что обе страны должны занимать независимую позицию и прилагать усилия к предотвращению "холодной войны", сообщает МИД КНР.

"Обе стороны должны придерживаться независимых позиций и совместно предотвращать "новую холодную войну" или конфронтацию лагерей, поддерживать взаимопонимание, способствовать гармоничному сосуществованию, сохранять дальновидность и содействовать многополярности равноправного и упорядоченного мира", - заявил китайский руководитель.

Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как украинский кризис и израильско-палестинский конфликт, сообщил МИД КНР.

Си Цзиньпин отметил, что сегодняшний мир неспокоен. "Китай и Франция являются постоянными членами СБ ООН должны выступать за мирное урегулирование острых вопросов и вносить свой вклад в построение прочного мира и всеобщей безопасности на планете", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал Макрона к тому, чтобы Франция создавала благоприятные условия для деятельности китайских предприятий, расширила экспорт в Китай высокотехнологичной продукции.

В ходе визита были подписаны около 20 двусторонних документов о сотрудничестве в области экологически чистого развития, авиации, агропродовольственной промышленности, торговли и гуманитарных наук, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

КНР Си Цзиньпин Франция Эммануэль Макрон холодная война
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