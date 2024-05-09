Орбан и Си Цзиньпин заключили соглашения об укреплении сотрудничества

Премьер Венгрии поддержал китайский план по урегулированию кризиса на Украине

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг подписали несколько новых соглашений об укреплении сотрудничества, в области экономики и культуры, сообщает Associated Press (AP).

"Венгрия и Китай подписали в четверг ряд новых соглашений об углублении экономического и культурного сотрудничества в ходе визита Си Цзиньпина в эту центральноевропейскую страну", - информирует агентство.

Китайский лидер и премьер-министр Венгрии провели переговоры в столице Будапеште. В ходе пресс-конференции после переговоров Орбан отметил "постоянную, непрерывную дружбу" между странами с момента начала его пребывания в должности в 2010 году и пообещал, что Венгрия продолжит принимать китайские инвестиции.

"Я хотел бы заверить председателя КНР, что Венгрия продолжит предоставлять справедливые условия для китайских компаний, инвестирующих в нашу страну, и что мы создадим возможность для того, чтобы самые современные западные и самые современные восточные технологий построили сотрудничество в Венгрии", - сказал Орбан.

По данным западных СМИ, премьер также заявил, что Венгрия поддерживает мирный план Китая по урегулированию на Украине, и призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.

Си Цзиньпин в свою очередь назвал Будапешт одним из наиболее важных стратегических партнеров Пекина.

"Мы будем продвигать строительство железной дороги Белград-Будапешт и другие ключевые проекты инфраструктуры. Мы будем расширять сотрудничество в развивающихся секторах экономики с новым качеством взаимодействия", - приводит Financial Times слова китайского лидера.

По его словам, Китай и Венгрия повысили уровень своих отношений до "всеобъемлющего стратегического партнерства новой эпохи".

"Мы сделаем все возможное, чтобы направить наши отношения и сотрудничество на золотую тропу, которая поможет нам достичь более высоких целей", - сказал он.

В Будапеште председатель КНР также заявил, что рассчитывает на то, что Венгрия станет более влиятельным членом ЕС.

Накануне Си Цзиньпин и сербский президент Александр Вучич подписали декларацию о повышении уровня стратегических отношений.

Лидер Китая отметил, что Пекин и Белград "придают большое значение защите общих интересов и поддерживают прочные политические отношения".

Си Цзиньпин ранее на этой неделе посетил Париж и Белград. Накануне он отправился в Будапешт, где пробудет до пятницы.