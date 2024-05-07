Британское управление сообщило о взрывах близ судна у берегов Йемена

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) во вторник сообщило, что два взрыва произошли близ торгового судна у берегов Йемена.

Согласно заявлению организации, размещенному в соцсети X, инцидент произошел примерно в 150 км к югу от города Аден. Судно и члены экипажа не пострадали.

Йеменские хуситы пока не взяли ответственность за эти удары.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.