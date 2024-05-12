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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

США сбили три беспилотника хуситов над Красным морем

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американские венные уничтожили в субботу над Красным морем три беспилотника хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Операция США и союзников против хуситов

"Между 4:30 и 4:45 утра (по времени Саны, совпадает с московским) 11 мая силы Центрального командования США успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата, запущенных хуситами над Красным морем из районов, контролируемых хуситами в Йемене", говорится в сообщении.

В CENTCOM также заявили, что в пятницу вечером самолет возглавляемой США коалиции сбил еще один БПЛА хуситов.

Повреждений на судах и пострадавших в результате атак беспилотников нет, отметило командирование.

В релизе подчеркивается, что беспилотники представляют непосредственную угрозу как силам коалиции, так и торговым судам в регионе. Связанные с БПЛА действия коалиции предпринимаются "для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", добавили в CENTCOM.

После нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море с помощью ракет и беспилотников. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

США Йемен Израиль
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