Пашинян поддерживает идею Алиева о подписании соглашения о мире до ноября

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен с мнением президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности подписания мирного соглашения до ноября текущего года.

"Согласен с идеей подписать соглашение о мире до ноября", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, для этого необходимо зафиксировать все согласованные на переговорных площадках принципы в соглашении и подписать документ.

"Надеюсь, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы будет достигнут этот прогресс", - отметил Пашинян.

Ранее Алиев заявил, что считает реалистичным согласование между Баку и Ереваном базовых принципов мирного соглашения до конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.