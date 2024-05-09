Представитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки Пашиняна

Архиепископ тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Представитель Армянской апостольской церкви, глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян на многотысячном митинге в четверг в центре Еревана потребовал отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

"Никол Пашинян, даем тебе час, чтобы уйти в отставку. Я готов в течение этого часа встретиться и обсудить все условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти", - сказал он на площади Республики.

По его словам, действующее правительство во главе с Пашиняном "полностью провалило управление страной".

"Они разрушили всю систему безопасности, с первого дня их правления превратили церковь в мишень, нанесли удар по столпам нашей самобытности, отвергают факт геноцида армян, разрушили образовательную систему, утратили Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Но самое главное, действующим властям во внешних отношениях нечего сказать нигде, ни за одним переговорным столом", - сказал архиепископ.

4 мая он с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго начал шествие из Тавушской области и объявил о проведении акций протеста в Ереване с 9 мая против политики властей страны в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К нему присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей Армении.

Организатором митинга является движение "Тавуш во имя родины".

Ранее в духовном центре Армении - Первопрестольном Св. Эчмиадзине заявили, что "считают крайне опасными процессы, осуществляемые под предлогом демаркации границы в приграничном районе Тавушской области Армении без комплексных и гарантированных решений". В Эчмиадзине отметили, что сложившаяся ситуация вызвала справедливое возмущение граждан Армении, а духовные служители не могут оставаться равнодушными и безразличными к заботам и нуждам народа. Там призвали власти Армении руководствоваться в процессах, направленных на достижение мира, такими подходами, которые не увеличат угрозы безопасности и не усилят чувство незащищенности и неопределенности. В Эчмиадзине отметили, что церковь не имеет притязаний на политическую власть, но будет прилагать усилия с осознанием исторической ответственности для укрепления родины.

Между тем, Пашинян на пресс-конференции 7 мая заявил, что выполнение требования церковных властей Армении прекратить процесс делимитации границ с Азербайджаном неизбежно приведет к войне и установлению в республике марионеточного режима.

Акции протеста против политики Пашиняна, в частности в вопросе отношений с Азербайджаном, процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, передачи азербайджанской стороне сел в Тавушской области Армении проходят в республике с 20 апреля.

Как заявили 19 апреля в аппарате армянского лидера, между Арменией и Азербайджаном впервые будет демаркированная государственная граница в районе четырех сел в Тавушской области. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией был установлен первый пограничный столб.