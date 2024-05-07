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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Amazon инвестирует $9 млрд в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует инвестировать $9 млрд в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре.

Мировые IT-гиганты стремятся увеличить свое присутствие в Азии в связи с ростом спроса на их сервисы в условиях бума в сфере искусственного интеллекта, пишет газета The Wall Street Journal. Сингапур является региональным хабом для глобальных компаний, работающих по всей Азии.

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, заявило во вторник, что планируемые инвестиции будут осуществлены в период до 2028 года включительно.

За последние годы AWS вложила порядка $8,5 млрд в создание и развитие своей облачной инфраструктуры в Сингапуре.

С начала 2024 года AWS объявила о намерении вложить $15 млрд в расширение инфраструктуры для сервисов на базе искусственного интеллекта в Японии, а также инвестировать более чем по $5 млрд в Мексику и Саудовскую Аравию в ближайшие годы.

В прошлом году компания сообщила, что потратит почти $13 млрд к 2030 году на развитие операций в Индии.

Amazon Amazon Web Services IT Сингапур
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