Облачное подразделение Amazon сменит руководителя

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Руководитель отдела продаж и маркетинга Amazon Web Services (AWS) Мэтт Гарман 3 июня станет главой всей AWS, говорится в блоге материнской Amazon.com Inc.

Гарман заменит на посту руководителя облачного подразделения Amazon Адама Селипски, который около трех лет назад принял его у нынешнего главного исполнительного директора интернет-гиганта Энди Джесси.

Гарман пришел в Amazon в 2005 году для прохождения практики по программе MBA, полноценным сотрудником компании стал в 2006 году. Он был одним из первых продакт-менеджеров AWS.