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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Продажи электромобилей в Китае в апреле подскочили на 33% год к году

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи электромобилей в Китае в апреле выросли на 33% в годовом выражении, до 800 тыс., говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

Относительно марта показатель сократился на 2%.

Компания BYD увеличила продажи на 49% относительно того же месяца прошлого года, до более 300 тыс. машин. Changan Automobile продала 51,7 тыс. электромобилей, Geely Auto - 51,4 тыс. Продажи Li Auto составили 25,8 тыс., Seres - 25,5 тыс. Xiaomi в первый месяц после начала продаж своего электромобиля поставила 7 058 единиц.

Между тем продажи Tesla в апреле упали на 18% в годовом выражении, до 62 167 машин, по данным CPCA.

Китай Xiaomi Tesla
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