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Xiaomi представила свой первый электромобиль

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi Corp. представил свой первый электромобиль и объявил о намерении стать одним из ведущих мировых автопроизводителей в следующие 15-20 лет.

Пятиместный седан, названный SU7 (Speed Ultra), имеет запас хода до 800 километров на одной зарядке аккумулятора и может развивать скорость до 265 километров в час, объявил глава Xiaomi Лэй Цзюнь, презентовавший автомобиль в Пекине в четверг.

Аккумуляторы для SU7 будут производить лидеры китайского рынка Contemporary Amperex Technology Co. и BYD Co.

"Цель Xiaomi - выпускать автомобиль мечты, который будет так же хорош, как Porsche и Tesla", - заявил Лэй Цзюнь.

Компания впервые объявила о планах выпустить электромобиль в 2021 году, однако с тех пор регулятивный ландшафт в Китае, а также уровень конкуренции на рынке, существенно изменились.

Пекин ограничивает выдачу разрешений на производство автомобилей новым участникам рынка, в связи с чем Xiaomi приходится сотрудничать с госкомпанией Beijing Automotive Group Co., которая займется выпуском.

Действие субсидии в 60 тыс. юаней ($8440), предоставлявшейся государством покупателям электромобилей, завершилось в конце 2022 года. При этом на рынок вышли сотни моделей десятков китайских брендов.

Xiaomi пока не называет цену, за которую планирует продавать SU7.

Акции компании подешевели на 0,3% по итогам торгов в Гонконге в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 49%.

Xiaomi Китай
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