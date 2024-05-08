Силы международной коалиции сбили два запущенных хуситами беспилотника

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Действующие близ Йемена силы международной коалиции и США сбили два запущенных хуситами беспилотника, еще один потерпел крушение и затонул в Аденском заливе, сообщает в среду Центральное командование США.

"Корабль коалиции успешно сбил один беспилотник, американские силы сбили еще один, и третий БПЛА потерпел крушение и затонул в Аденском заливе", - говорится в заявлении, размещенном в соцсети X.

Инцидент с дронами произошел еще 6 мая, но сообщается о нем лишь в среду.

Кроме того, американское командование сообщило в среду еще об одном инциденте - 7 мая, по данным американских военных, хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в районе Аденского залива. Ракета ущерба не нанесла.