Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Силы международной коалиции сбили два запущенных хуситами беспилотника

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Действующие близ Йемена силы международной коалиции и США сбили два запущенных хуситами беспилотника, еще один потерпел крушение и затонул в Аденском заливе, сообщает в среду Центральное командование США.

"Корабль коалиции успешно сбил один беспилотник, американские силы сбили еще один, и третий БПЛА потерпел крушение и затонул в Аденском заливе", - говорится в заявлении, размещенном в соцсети X.

Инцидент с дронами произошел еще 6 мая, но сообщается о нем лишь в среду.

Кроме того, американское командование сообщило в среду еще об одном инциденте - 7 мая, по данным американских военных, хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в районе Аденского залива. Ракета ущерба не нанесла.

Хроника 17 декабря 2023 года – 08 мая 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен хуситы США Аденский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Во Франции встречают судно с олимпийским огнем

Песков поставил под сомнение правдивость информации, исходящей от СБУ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль открыл КПП Керем-Шалом для ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

США завершили возведение плавучего пирса в секторе Газа

США завершили возведение плавучего пирса в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры о соглашении с ХАМАС по заложникам

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });