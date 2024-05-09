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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Хуситы заявили об атаке трех кораблей

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили в четверг, что атаковали при помощи ракет и беспилотников три судна, передают ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление представителя мятежников Яхьи Сари.

В миреХуситы планируют обстреливать суда, идущие в Израиль по Средиземному морюЧитать подробнее

Согласно его данным, хуситы атаковали суда MSC Dego и MSC Gina в Аденском заливе. Кроме того, он сообщил, что йеменские мятежники дважды ударили по судну MSC Vittoria в Индийском океане и в Аденском заливе.

Данных о результатах этих ударов Сари не сообщил.

Хуситы в ноябре 2023 года объявили, что будут атаковать коммерческие судна в регионе, которые они считают связанными с Израилем, из-за проведения израильскими военными операции в секторе Газа.

Аденский залив Йемен
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