Болгария в 2024 г. покроет 55% своих нужд в газе за счет поставок Азербайджана

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2024 году покроют более 55% ее годовых потребностей, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы стараемся стимулировать наши предприятия к более тесному сотрудничеству. SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана - ИФ) официально представлена в Болгарии с прошлого года. Азербайджан продолжает экспортировать в Болгарию энергоносители, в основном природный газ. В 2024 году объем газа, который будет экспортироваться из Азербайджана в Болгарию, превысит 55% ее годового потребления", - сказал Джаббаров на азербайджано-болгарском бизнес-форуме в Баку в среду.

Он отметил, что Болгария также заинтересована в участии в проекте экспорта "зеленой энергии", производимой в Азербайджане, через Грузию в ЕС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году составили 1,25 млрд кубометров против 600 млн кубометров в 2022 году.