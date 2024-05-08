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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Путин заявил об эффективности ЕАЭС и выгоде союза для всех стран-участниц

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является эффективной структурой, которая приносит выгоду экономикам всех ее стран-участниц, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Евразийский союз сегодня - это эффективное и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

По его словам, взаимодействие в рамках ЕАЭС помогает обеспечивать стабильное и устойчивое экономическое развитие как стран-участниц, так и всего региона в целом.

Путин отметил, что за десять лет совокупный ВВП стран-участниц ЕАЭС увеличился с $1,6 до $2,5 трлн, товарооборот с третьими странами вырос с $579 млрд до $923 млрд, а объем взаимной торговли - с $45 млрд до $89 млрд.

Владимир Путин ЕАЭС
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