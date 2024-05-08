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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Оверчук отметил, что на саммите ЕАЭС не обсуждались отношения Армении и ОДКБ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вопросы взаимодействия Армении с ОДКБ на саммите ЕАЭС в Кремле в среду не обсуждались, речь шла только об экономическом сотрудничестве государств ЕАЭС, сообщил журналистам и.о.вице-премьера РФ Алексей Оверчук.

"ОДКБ – это не тема Евразийского экономического совета. Где ЕАЭС – там чисто экономические вопросы", - сказал Оверчук. Он добавил, что и в узком, и в широком составе саммита в Кремле обсуждалась чисто повестка ЕАЭС.

Отвечая на вопрос, как Россия оценивает перспективы дальнейшего взаимодействия Армении с Евразийским союзом, и.о.вице-премьера напомнил, что сам премьер Армении Никол Пашинян высказался за конструктивную работу в рамках ЕАЭС.

"От ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды. За последние два года доход на душу населения Армении увеличился почти в два раза за счет роста торговли, которая идет опережающими темпами между государствами-членами объединения", - добавил Оверчук.

И.о.вице-премьера также отметил, что Армения имеет "колоссальные выгоды" от сотрудничества с Россией и другими государствами Евразийского союза. "Она имеет большие преференции на цены на энергоносители, на продовольствие. Объем нашей торговли продолжает расти очень высокими темпами. С экономическим сотрудничеством у нас все нормально", - заключил Оверчук.

Армения ЕАЭС Алексей Оверчук
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